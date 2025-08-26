Премьер Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, большинство которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По мнению премьера, российские активы лучше всего оставить замороженными в бельгийском банке Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.
"Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в банке Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", - сказал де Вевер.
Как известно, Euroclear хранит 183 из 300 млрд евро замороженных в Европе российских активов.
Конфискация активов РФ
Напомним, Европейский Союз, страны G7 и Австралия после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозили около 3300 млрд евро государственных активов России.
В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. За прошлый год Киев получил 3 млрд евро.
А с начала 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных в европейских банках средств России.
При этом Украина уже длительное время настаивает на конфискации российских активов, как компенсации за ущерб, нанесенный в результате полномасштабного вторжения. В то же время в Евросоюзе, не все поддерживают такое решение.
Еще в марте Deutsche Welle сообщало, что Евросоюз не будет конфисковывать замороженные активы РФ из-за сопротивления нескольких стран.
Как известно, в Европе крупнейшими противниками по конфискации активов РФ являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Противодействие странам им составили Польша, страны Балтии и Скандинавии, а также несколько государств Центральной Европы. Они считают, что активы нужно конфисковать и полностью передать Украине.