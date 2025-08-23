Украина в 2025 году получила миллиарды евро из замороженных активов РФ: СМИ узнали детали

С начала 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных в европейских банках средств России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag .

По данным издания, в марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по 1 млрд евро за счет доходов от замороженных активов, в январе - 3 млрд евро, в апреле - 3,1 млрд евро.

Сообщается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов Киева.

По информации газеты, некоторые европейские политики хотят, чтобы Украине были доступны все средства, а не только проценты доходов. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях такого шага для финансовой системы.