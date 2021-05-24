Чи заборонить Україна польоти над Білоруссю: у Кабміні вивчають питання

Кабінет Міністрів України зараз вивчає питання щодо польотів українських авіакомпаній через повітряний простір Білорусі. Чи будуть забороняти польоти над Білоруссю після інциденту з літаком Ryanair, в уряді поки не вирішили.

Про це РБК-Україна сказали два джерела в Кабміні.

"Засідання Кабміну поки ніякого немає. Питання обговорюється, але що буде вирішено, поки в процесі", - сказав один зі співрозмовників видання.

Також в уряді обговорюють, що робити з рейсами білоруської авіакомпанії "Белавіа", чи забороняти її літакам літати в Україну. Остаточного рішення з цього питання в Кабміні також немає.

Оновлено від 17:45

Як заявив в коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, поки рано говорити про заборону українським авіакомпаніям літати над Білоруссю і про закриття українських аеропортів для "Белавиа".

"Це трохи передчасне питання. Зараз багато країн зайняті розробкою конкретних заходів у відповідь на подібні прояви волюнтаризму з боку конкретної країни в повітряному просторі. Однак уже можна говорити про те, що, по-перше, деякі авіакомпанії вже самі прийняли рішення облітати територію Білорусі. Рейси виконуються нехай навіть із затримкою, але з дотриманням усіх заходів безпеки", - зазначив Подоляк.

За його словами, жодна авіакомпанія з цивілізованих країн не готова брати на себе ризики можливого захоплення літака після того, що трапилося.

"Для українських авіакомпаній це було б теж цілком логічним і виправданим рішенням. Але потрібні обов'язкові консультації з цього приводу на різних рівнях", - підкреслив Подоляк.

По-друге, на його думку, відповідь на такі дії Білорусі не може бути односторонньою.

"Треба скоординована жорстка відповідь від усіх цивілізованих країн і від Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО). Якщо заборона польотів, то заборона польотів. Якщо інші санкції, то це має бути обговорено і обгрунтовано", - додав він.