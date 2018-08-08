У Білорусі відпустили затриманих сьогодні журналістів

Слідчий комітет Білорусі відпустив журналістів порталу Realt.by після допиту

Слідчий комітет Білорусі після масових затримань журналістів порталу Realt.by, що відбулися в середу, 8 серпня, відпустив співробітників ЗМІ після допиту. Про це повідомляє білоруський офіс "Радіо Свобода".

Повідомляється, що ввечері після допиту вийшли на свободу співробітники Ігор Хмара, Марія Сорока, Олена Масловська і Владислав Кулецькой. Також відомо, що всі вони дали підписку про нерозголошення.

За даними ЗМІ, з офісу компанії слідчі вивезли комп'ютери і ноутбуки. Техніку також, як і журналістів, забрали у справі про несанкціонований доступ до платної інформації державного агентства "БелТА".

За даними "Радіо Свобода", 8 серпня також пройшов обшук у державній білоруській газеті "Культура". Слідчі перевіряли редакційні комп'ютери. Ніхто із співробітників газети затриманий не був.

Також 8 серпня затримали журналістів Олексія Жукова і Павлюка Биковського, яким пізніше дали статус підозрюваних у справі про "незаконному доступі" до платної підписки інформаційного агентства БелТА. Биковського і Жукова затримали на три доби.

Вчора, 7 серпня, у Білорусі затримали 10 журналістів видань Tut.by і "БелаПАН". П'ятьох журналістів - Уляну Бобоєд, Людмилу Чекіну, Євгену Березюк, Дмитра Бобрика та Андрія Середу після допиту ввечері у вівторок відпустили. Ще 5 осіб залишаються затриманими: Тетяна Коровєнкова з "БелаПАН", Марина Золотова, Ганна Колтигіна, Ганна Єрмаченок і Галина Власік з Tut.by.

Нагадаємо, 8 серпня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі звільнити затриманих журналістів. Зокрема, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість ситуацією навколо співробітників ЗМІ в цій країні. За його словами, затримання журналістів "викликає серйозне занепокоєння з приводу поваги до незалежних ЗМІ в Білорусі".