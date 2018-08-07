Затриманих у Білорусі журналістів заарештували на три доби

Поки відомо про арешт трьох з семи затриманих

Затриманих журналістів у Білорусі заарештували на три доби. Про це повідомляє Tut.by.

Повідомляється, що 7 серпня в офісі білоруського видання Tut.by йде обшук. На допит викликано співробітників компанії. Зокрема, головний редактор Tut.by Марина Золотова, редактор відділу новин Ганна Калтыгина, черговий редактор Галина Уласик, редактор розділу "Суспільство" Уляна Бобоед, редактор ресурсу Finance.Tut.by Дмитро Бобрик, журналіст ресурсу 42.Tut.by Ганна Ермаченок. Їх телефони заблоковані, відзначає видання.

Родичі повідомляють також про зникнення екс-редактора Tut.by Євгенії Березюк, яка з ранку вівторка не виходить на зв'язок, СК не підтверджує її затримання, хоча за деякими даними її особистою справою цікавилися у ході обшуку.

У слідчому комітеті повідомили про порушення кримінальної справи за ч. ст 2. 349 (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, вчинений з іншої особистої зацікавленості, що спричинило заподіяння істотної шкоди) Кримінального кодексу Білорусі.

Також повідомляється про затримання деяких редакторів на три доби. Зокрема, за даними Tut.by вже затримані на три доби Марина Золотова, Галина Уласик, Ганна Калтигіна.

Зазначимо, що про затримання також повідомив керівник Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець в Facebook.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, вранці 7 серпня 2018 року Слідчий комітет Білорусі затримав Марину Золотову - головного редактора інтернет-порталу Tut.by.

Додамо, що в Раді Європи відреагували на затримання журналістів. Зокрема, закликали звільнити затриманих у Білорусі журналістів.