В ОБСЄ закликали Білорусь звільнити затриманих журналістів

Ситуація із журналістами "викликає серйозне занепокоєння із приводу поваги до незалежних ЗМІ в Білорусі"

Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) закликає владу Білорусі звільнити затриманих журналістів. Про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, Дезір висловив стурбованість ситуацією навколо співробітників ЗМІ у цій країні. За його словами, затримання журналістів "викликають серйозне занепокоєння із приводу поваги до незалежних ЗМІ в Білорусі".

"Надзвичайно непропорційні заходи, що вживаються правоохоронними органами проти двох незалежних інформаційних агентств, викликають серйозне занепокоєння з приводу поваги до незалежних ЗМІ в Білорусі… Я закликаю владу негайно звільнити всіх затриманих журналістів і забезпечити, щоб обидва ЗМІ могли безперешкодно продовжувати свою роботу", - зазначив представник ОБСЄ.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, стало відомо про п'ять співробітників сайту Realt.by, яких доставили до Слідчого комітету Білорусі. Зокрема відомо, що вранці 8 серпня 2018 року в офісі Realt.by пройшли обшуки у "справі БелТА". Відзначимо, Realt.by - один з найпопулярніших порталів про нерухомість в Білорусі.

7 серпня затримали щонайменше 8 журналістів порталу Tut.by і "БелаПАН". У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що не слід шукати утисків свободи слова у цих затриманнях, бо вони, як наголосили у відомстві, пов'язані з несанкціонованим доступом до платної інформації державного агентства "БелТА".