У Білорусі затримали ще одного спостерігача на виборах

Силовики планують затримати ще одного спостерігача
У Мінську затримали спостерігача виборчої дільниці №25 у будівлі Мінського державного Палацу дітей та юнацтва. Ще одну його колегу планують доправити до РУВС прямо з лікарні.
Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.
Так, близько 12:00 правоохоронці затримали Максима Демидовича. Колеги спостерігача розповіли, що його доправили до центрального РУВС для встановлення особи.
Крім того, силовики планують затримати спостерігача дільниці №24 у тій же будівлі - Любов Ковальову. Вона потрапила до лікарні після того, як правоохоронці вигнали спостерігачів з дільниці.
"Правоохоронці кажуть, що є заява від директора і мене повезуть в РУВС для з'ясування обставин", - розповіла Ковальова.
Нагадаємо, раніше незалежного спостерігача затримали у Браславі; Валерію Трещинському інкримінують дрібне хуліганство.
Крім того, у Мінську жорстко затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь"; журналістів затримали після їх розмови з представницею опозиції.