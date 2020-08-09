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У Білорусі затримали ще одного спостерігача на виборах

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 16:02
У Білорусі затримали ще одного спостерігача на виборах
Фото: вибори у Білорусі (twitter.com/HannaLiubakova)
Автор: Дмитро Левицький

Силовики планують затримати ще одного спостерігача

У Мінську затримали спостерігача виборчої дільниці №25 у будівлі Мінського державного Палацу дітей та юнацтва. Ще одну його колегу планують доправити до РУВС прямо з лікарні.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Так, близько 12:00 правоохоронці затримали Максима Демидовича. Колеги спостерігача розповіли, що його доправили до центрального РУВС для встановлення особи.

Крім того, силовики планують затримати спостерігача дільниці №24 у тій же будівлі - Любов Ковальову. Вона потрапила до лікарні після того, як правоохоронці вигнали спостерігачів з дільниці.

"Правоохоронці кажуть, що є заява від директора і мене повезуть в РУВС для з'ясування обставин", - розповіла Ковальова.

Нагадаємо, раніше незалежного спостерігача затримали у Браславі; Валерію Трещинському інкримінують дрібне хуліганство.

Крім того, у Мінську жорстко затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь"; журналістів затримали після їх розмови з представницею опозиції.

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