ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси задержали еще одного наблюдателя на выборах

Минск, Воскресенье 09 августа 2020 16:02
В Беларуси задержали еще одного наблюдателя на выборах
Фото: выборы в Беларуси (twitter.com/HannaLiubakova)
Автор: Дмитрий Левицкий

Силовики планируют задержать еще одного наблюдателя

В Минске задержали наблюдателя избирательного участка №25 в здании Минского государственного Дворца детей и юношества. Еще одну его коллегу планируют доставить в РУВД прямо из больницы.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Так, около 12:00 правоохранители задержали Максима Демидовича. Коллеги наблюдателя рассказали, что его доставили в центральный РУВД для установления личности.

Кроме того, силовики планируют задержать наблюдателя участка №24 в том же здании - Любовь Ковалеву. Она попала в больницу после того, как правоохранители выгнали наблюдателей из участка.

"Правоохранители говорят, что есть заявление от директора и меня повезут в РУВД для выяснения обстоятельств", - рассказала Ковалева.

Напомним, ранее независимого наблюдателя задержали в Браславе; Валерию Трещинскому инкриминируют мелкое хулиганство.

Кроме того, в Минске жестко задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь"; журналистов задержали после их разговора с представительницей оппозиции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьМинсквыборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь