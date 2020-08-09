У Білорусі затримали незалежного наглядача

Фото: вибори у Білорусі (twitter.com/TelegrafB)

Затриманого наглядача помістили до ізолятора

У білоруському Браславі на виборчій дільниці №5 затримали та відправили до ізолятора незалежного спостерігача Валерія Трещинського. Затримання сталося 8 серпня, в останній день дострокового голосування на виборах президента.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

За словами дружини Трещинського, йому інкримінують дрібне хуліганство за статтею 17.1 Кодексу про адмінпорушення. Суд має відбутися у понеділок, а до того він перебуватиме в ізоляторі.

"6 серпня член виборчої комісії Віра Стельмаченко написала заяву на Валерія, нібито він налякав людей своєю присутністю", - розповіла дружина затриманого.

Зазначається, що всі дні дострокового голосування Трещинського не пускали на виборчу дільницю №5, але він вів підрахунок всіх, хто проголосував.

Днем раніше на цій же дільниці позбавили акредитації спостерігача від районної організації "Білоруського профсоюзу працівників освіти та науки" - виховательку дитсадка Наталію Пєскарську. Її позбавили акредитації після того, як вона побачила "дописку" в явці виборців в протоколі за 5 серпня та повідомила про це райвиконком.

Нагадаємо, нещодавно у Мінську затримали знімальну групу телеканалу "Настоящее Время", в тому числі двох громадян України; журналістів вислали з Білорусі та заборонили їм в'їзд в країну на 10 років.