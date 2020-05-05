У ВООЗ розкритикували Білорусь за плани провести парад на 9 травня

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

У ВООЗ занепокоєні можливими негативними наслідками проведення масового заходу в період епідемії

У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували рішення влади Білорусі провести військовий парад на 9 травня до дня Перемоги на тлі пандемії коронавіруса. Про це заявив офіційний представник ВООЗ в Білорусі Батир Бердикличев в коментарі "Белапан".

За його словами, у ВООЗ занепокоєні можливими негативними наслідками проведення масового заходу в період епідемії.

"Особливе хвилювання викликає можливу участь у цьому заході людей похилого віку, серед яких відзначається важкий перебіг захворювання і високий рівень смертності від COVID-19", - заявив представник ВООЗ.

При цьому він нагадав, що одна з рекомендацій Організації за підсумками квітневого візиту в Білорусь місії експертів - посилення заходів фізичного дистанціювання, зокрема перенесення або скасування масових спортивних, культурних, політичних і релігійних заходів.

"Скупчення людей, при яких неможливо забезпечити дистанцію між людьми в 1,5-2 метри, підвищують ризик передачі вірусу і сприяють подальшому поширенню епідемії", - заявив Бердикличев.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований. За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Зазначимо, що Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. Темпи поширення цього вірусу в країні є одними з найшвидших серед країн Європи.