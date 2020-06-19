В центрі Мінська пройшли масові протести

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

На пікеті проводився збір підписів за альтернативних кандидатів у президенти країни

У центрі Мінська, на проспекті Незалежності 18 червня пройшов спільний пікет представників опозиційної коаліції. Акція тривала понад 6 годин, а її учасники сформували "ланцюг солідарності" .

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода і TUT.BY.

Метою акції названо прагнення висловити солідарність з активістами, заарештованими під час президентської виборчої кампанії, в тому числі з Сергієм Тихановським, Павлом Северинцем, Миколою Статкевичем.

На пікеті проводився збір підписів за альтернативних кандидатів у президенти країни, якою з 1994 року керує Олександр Лукашенко. Зараз він балотується на шостий термін.

"Ланцюг солідарності" почав формуватися на проспекті Незалежності - головній вулиці Мінська - близько 18:00 і до 22:00 розтягнувся вздовж проспекту Незалежності приблизно на кілька кілометрів.

Автомобілі, які проїжджали повз учасників акції, сигналили на знак підтримки протестувальників.

На акції був помічений і претендент в кандидати на пост президента країни Валерій Цепкало з дружиною.

Наголошується, що на 23:20, коли на проспект прибули автозаки, люди почали поступово розходитися. Поліція почала використовувала гучномовці, щоб переконати людей розійтися, попередивши, що "в іншому випадку вони будуть переслідуватися за законом".

Деякі з учасників акції залишилися стояти в ланцюзі і після опівночі.

Фото: протести у Мінську (svaboda.org, tut.by)

Зазначимо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. 21 травня розпочався збір підписів виборців для висунення кандидатів. Збір ведуть 13 ініціативних груп та 15 спочатку зареєстрованих Цвк. Двоє претендентів з гонки вийшли. Реєстрація кандидатів пройде з 5 по 14 липня.

Нагадаємо, 18 червня Комітет держконтролю країни повідомив про затримання одного з претендентів на пост президента, колишнього голови "Белгазпромбанка" Віктора Бабарика за підозрою у фінансових махінаціях.

Раніше Олександр Лукашенко піддав критиці потенційних кандидатів на виборах і заявив, що не віддасть їм країну.

Крім того, Лукашенко відкинув можливість перевороту в країні та заявив, що повністю контролює ситуацію.

Також Лукашенко назвав прихильників одного з кандидатів Сергія Тихановського, які брали участь у масових акціях, "вітродувами", а також заявив, що "Майданів в Білорусі не буде".

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Автор: Надія Собенко