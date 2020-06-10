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"Приведемо всіх до тями": Лукашенко заявив, що не допустить перевороту в Білорусі

Новини » Політика     10.06.2020 - 15:07
"Приведемо всіх до тями": Лукашенко заявив, що не допустить перевороту в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)

Лукашенко заявив, що не дозволить дестабілізувати ситуацію в країні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відкинув можливість перевороту в країні. Він заявив, що повністю контролює ситуацію.

Про це повідомляє БелТА.

Таку заяву Лукашенко зробив під час наради з чиновниками своєї адміністрації та керівництвом Центральної виборчої комісії напередодні президентських виборів.

Звертаючись до голови ЦВК, президент попросив її відзвітувати про поточну обстановку, зазначивши, що сам він уважно стежить за подіями в країні та не дозволить дестабілізувати ситуацію.

"Я все бачу. Головне, ви не переживайте. В потрібний час у потрібному місці ми приведемо всіх до тями. Перевороту в країні не буде. Майдану - тим більше", - заявив Лукашенко.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте братиме в них участь. Його головним конкурентом називають блогера Сергія Тихановського. Правда, ЦВК досі не зареєстрував його в якості кандидата.

Під час зборів підписів прихильниками Тихановського щодо його висунення в президенти відбулися масові затримання активістів, у тому числі журналістів. Проти блогера і ще сімох людей Слідчий комітет Білорусі висунув звинувачення в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок. У ЄС назвали обвинувачення необґрунтованими.

Лукашенко назвав прихильників Тихановського, які брали участь у масових акціях, "вітродувами", а також заявив, що "Майданів в Білорусі не буде".

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
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