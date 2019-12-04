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В Беларуси сократилось количество людей, желающих союза с Россией, - опрос

Новости » В мире     04.12.2019 - 16:50
В Беларуси сократилось количество людей, желающих союза с Россией, - опрос
Фото: флаги Беларуси и России (tsargrad.tv)

Половина беларусов считают, что страна должна сохранить независимость

Количество белорусов, которые поддерживают создание союзного государства с Россией, сократилась в последние годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института социологии Беларуси.

По данным социологического исследования 2019 года, 49,9% граждан Беларуси считают, что страна должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как "партнерские отношения").

При этом 36,1 % респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления ("союзнические отношения").

Число сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составило лишь 7,7 %.

Кроме этого, количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9 %, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3 %.

Ранее в российских СМИ широко распространялась информация, что 9 из 10 граждан Беларуси хотят союза с Россией либо вхождения страны в состав РФ.

"Резонанс, возникший на фоне дискуссий о создании Союзного государства Беларуси и РФ, был подогрет результатами исследования Московского государственного института международных отношений", - говорится в сообщении.

Согласно результатам этого опроса, более половины белорусов (57,6 %) высказались за союзнические отношения между Беларусью и Россией, около трети (31,8 %) - за партнерские (в сумме - почти 90%).

"Многими официальными и неофициальными изданиями это было воспринято в искаженном виде. Громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО результатам, но и данным социологических служб, имеющих аккредитацию и постоянно работающих на территории Беларуси", - говорится в сообщении Института социологии Беларуси.

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует измененить договора 1995 года с Российской Федерацией о взаимных усилиях в охране границы.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов.

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