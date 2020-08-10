У Тіхановської готуються до затяжної протестів у Білорусі

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)

Тіхановська не має наміру виїжджати і країни

Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська та її виборчий штаб готові до затяжних протестів. При цьому вона не збирається залишати країну і не визнає результати голосування.

Про це заявили на прес-конференції Тіхановської та її виборчого штабу, передають "РИА Новости".

Зокрема, у штабі заявили про готовність до тривалих протестів і вимагають мирної передачі влади. При цьому сама кандидатка поки не прийняла рішення, чи брати участь у вуличних акціях, але виступає за мирні зміни.

"Звичайно, ми не визнаємо (підсумків виборів, - ред.), отримані нами цифри не збігаються з тими, що були озвучені", - зазначила Тіхановська.

Вона також підкреслила, що не збирається залишати Білорусь і не бачить підстав для свого арешту. Крім того, Тіхановська назвала себе переможцем виборів.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на нічні протести і заявив, що учасники вуличних акцій повинні дотримуватися закону; він також заявив, що "силовики ще м'яко відповідали" в ході вчорашніх протестів.

Відзначимо, вибори в Білорусі супроводжувалися перебоями інтернету, в результаті яких не працювали сайти білоруських ЗМІ; крім того, чинна влада глушила телефонний зв'язок.

