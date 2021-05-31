У Білорусі розповіли про долю Софії Сапеги

За його словами, питанням Сапеги "повинні займатися відповідні правоохоронні органи".

"Рішення повинен прийняти суд. Швидше за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти", - сказав Макей.

Він додав, що рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію.