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У Білорусі розповіли про долю Софії Сапеги

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Білорусь, Понеділок 31 травня 2021 01:04
У Білорусі розповіли про долю Софії Сапеги Фото: Софія Сапега (instagram.com/sapega_sofia_/)
Автор: Даша Харченко

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей розповів, який розвиток подій можливий з росіянкою Софією Сапегою – дівчиною опозиційного журналіста Романа Протасевича. Їх затримали 23 травня.

Про це Макей сказав в інтерв'ю "Комерсанту".

За його словами, питанням Сапеги "повинні займатися відповідні правоохоронні органи".

"Рішення повинен прийняти суд. Швидше за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти", - сказав Макей.

Він додав, що рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич і Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.

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