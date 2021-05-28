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У Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів

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Білорусь, П'ятниця 28 травня 2021 15:53
У Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів Фото: у Білорусь 436 політв'язнів (tut.by)
Автор: Ігор Литвиненко

У Білорусь за останні три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів. Станом на 28 травня в списку ув'язнених з політичних мотивів перебувають 436 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисників центру "Вясна".

Відзначається, що ще в середині лютого в Білорусі було 246 політв'язнів.

За словами правозахисників, за останній період до списку потрапили 12 осіб, п'ятеро з яких - тільки за минулу добу. Серед політв'язнів, зокрема, значиться затриманий в Мінську колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега, а також неповнолітні.

Нагадаємо, після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Для придушення акцій до демонстрантів застосовувалися силові методи. З тих пір в країні було порушено як мінімум три тисячі кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів і демонстрантів.

Зазначимо, 23 травня білоруська влада примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції в Литву. Літак посадили в Мінську, після чого силовики затримали двох пасажирів - засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Такі дії Мінська засудили в ЄС, НАТО і багатьох країнах світу, в тому числі Україні. Днями уряд України закрив авіасполучення з Білоруссю, а сьогодні посилило "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній.

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