У Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів

У Білорусь за останні три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів. Станом на 28 травня в списку ув'язнених з політичних мотивів перебувають 436 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисників центру "Вясна".

Відзначається, що ще в середині лютого в Білорусі було 246 політв'язнів.

За словами правозахисників, за останній період до списку потрапили 12 осіб, п'ятеро з яких - тільки за минулу добу. Серед політв'язнів, зокрема, значиться затриманий в Мінську колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега, а також неповнолітні.

Нагадаємо, після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Для придушення акцій до демонстрантів застосовувалися силові методи. З тих пір в країні було порушено як мінімум три тисячі кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів і демонстрантів.