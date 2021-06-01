У Білорусі політв'язень на суді спробував покінчити з собою

У Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував вчинити самогубство. Він встав на лавку для підсудних та встромив ручку собі в горло.

Про це повідомила білоруська правозахисна група "Весна" .

Як заявляють правозахисники, перед спробою самогубства Латипов заявив, що білоруські силовики змусили його визнати свою провину. Політв'язень зазначив, що силовики погрожували кримінальним переслідуванням його родичів.

"ГУБОЗ пообіцяв, якщо я не визнаю вину, будуть кримінальні справи проти рідних і сусідів", - сказав Латипов, після чого скоїв спробу самогубства.

За інформацією "Весни", Латипов наразі живий. Його госпіталізували та планують вводити у штучну кому.

Степан Латипов - директор компанії "Беларбо". Був затриманий 15 вересня в Мінську співробітниками ОМОНу в якості підозрюваного у кримінальній справі за ст. 293 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Пізніше білоруські силовики заявили, що Латипов підозрюється в організації незаконного каналу постачання в Білорусь небезпечних хімікатів і мав намір використовувати отруйні речовини проти співробітників міліції.