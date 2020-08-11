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Демонстранти оголосили безстроковий страйк у Білорусі з 11 серпня

Білорусь, Вівторок 11 серпня 2020 00:59
Демонстранти оголосили безстроковий страйк у Білорусі з 11 серпня
Фото: акція протесту в Мінську (twitter.com/thisminsk)
Автор: Артур Родивилов

Акцію оголосили для всіх підприємств країни

У Білорусі на всіх підприємствах протестувальники оголосили акцію безстрокового страйку. Вона починається у вівторок, 11 серпня.

Про це повідомляє інформаційний портал NEXTA в Telegram.

Відзначається, що це найефективніший метод боротьби проти "диктаторських режимів і механізм захисту своїх інтересів".

"Це перевірено часом і всією історією профспілкового руху. Затримати кого-небудь неможливо, звільнити всіх - теж", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білорусі поновилися акції протесту через перемогу чинного президента Олександра Лукашенка на виборах. Протестувальники вважають перемогу Лукашенка нечесною і вимагають оголошення справжніх результатів голосування.

У Мінську для розгону протестуючих силовики застосували водомети, світлошумові гранати і гумові кулі.

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