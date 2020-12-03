У Білорусі видання Tut.by позбавили статусу ЗМІ

Фото: логотип Tut.by (reform.by)

Економічний суд міста Мінська позбавив портал tut.by статусу ЗМІ. Генеральний директор видання Людмила Чекіна заявила, що рішення суду буде оскаржено.

Про це повідомляє "Інтерфакс-захід".

"Позбавлення tut.by статусу мережевого ресурсу спричинить ущемлення інтересів національних гравців на ринку ЗМІ і буде сприяти приходу на цей ринок іноземних гравців, а також анонімних телеграм-каналів", - заявив адвокат видання Сергій Зикрацкий.

Нагадаємо, в кінці вересня Міністерство інформації Білорусі звернулося до суду з позовом про припинення випуску мережевого видання tut.by, з-за чого портал може позбутися статусу ЗМІ.

Підставою для цього стали раніше винесені попередження Мінінформа. Відомство висловлювала претензії з приводу матеріалів про проведення виборів, діяльності Комітету державного контролю, білоруської митниці і справи, заведеної на дочку одного з редакторів порталу.

З 7 серпня по 15 вересня видання отримало чотири письмових попередження у зв'язку з порушенням статей 4 і 49 білоруського закону про ЗМІ.

Раніше в Мінінформації Білорусі заявили, що з 1 жовтня білоруське видання позбутися статусу ЗМІ.