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У Білорусі на акціях протесту затримали понад 230 осіб, - правозахисники

Автор: Артур Родивилов

У ході протестів 20 вересня у Білорусі затримано понад 230 осіб. Затримання були у Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та Могильові.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

За інформацією правозахисників, на "Марші справедливості" в Мінську були затримані 167 осіб. В інших білоруських містах затримали 69 демонстрантів.

Серед затриманих у Мінську довірена особа екс-кандидата в президенти Світлани Тіхановської Олег Моїсеєв.

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Також серед затриманих троє журналістів - Денис Борщ, Олександр Сидоревський і Аліна Скребунова. Останніх двох затримали в Могильові і вже відпустили. Денис Борщ був затриманий в Мінську, його місцеперебування не уточнюється.

Крім цього, в Мінську був затриманий росіянин. У Гродно була затримана вагітна жінка, її вже відпустили. У Гомелі затримали жінку з 12-річною дитиною. У Бресті, за інформацією правозахисників, один чоловік при затриманні був сильно побитий.

Нагадаємо, сім тижнів поспіль жителі Білорусі виходять на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування на виборах президента.

Опозиційний білоруський телеграм-канал NEXTA опублікував дані понад тисячі правоохоронців з Бреста і Брестської області після жорстокого розгону акції протесту в цьому місті.

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