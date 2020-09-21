В Беларуси на акциях протеста задержали более 230 человек, - правозащитники

В ходе протестов 20 сентября в Беларуси задержаны более 230 человек. Задержания были в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, на "Марше справедливости" в Минске были задержаны 167 человек. В других белорусских городах задержали 69 демонстрантов.

В числе задержанных в Минске доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев.

Также среди задержанных трое журналистов - Денис Борщ, Александр Сидоревский и Алина Скребунова. Последних двух задержали в Могилеве и уже отпустили. Денис Борщ был задержан в Минске, его местонахождение не уточняется.

Помимо этого, в Минске был задержан россиянин. В Гродно была задержана беременная женщина, ее уже отпустили. В Гомеле задержали женщину с 12-летним ребенком. В Бресте, по информации правозащитников, один мужчина при задержании был сильно избит.

Напомним, семь недель подряд жители Беларуси выходят на акции протеста против фальсификации результатов голосования на выборах президента.

Оппозиционный белорусский телеграм-канал NEXTA опубликовал данные более тысячи правоохранителей из Бреста и Бресткой области после жестокого разгона акции протеста в этом городе.