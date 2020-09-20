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На марші в Мінську затримали довірену особу Тіхановської

Мінськ, Неділя 20 вересня 2020 23:36
На марші в Мінську затримали довірену особу Тіхановської
Фото: силовики Білорусі people.onliner.by)
Автор: Артур Родивилов

Член координаційної ради опозиції Білорусі Олег Моїсеєв, який на президентських виборах був довіреною особою екс-кандидата Світлани Тіхановської, затриманий в Мінську. Він брав участь в акції протесту.

Про це повідомляє прес-служба координаційної ради у своєму Telegram-каналі.

Подробиці затримання не наводяться. Місцеперебування Моїсеєва невідомо.

У різних містах Білорусі в неділю, 20 вересня, проходять акції протесту.

Мітингувальники вимагають проведення нових президентських виборів, покарання причетних до злочинів проти учасників акцій протесту, а також звільнення всіх політичних ув'язнених.

За даними правозахисників, під час сьогоднішніх акцій протесту в містах Білорусі силовики затримали близько 190 осіб.

В білоруській столиці сьогодні затримали щонайменше 129 протестувальників, деяких вже відпустили.

У Бресті сьогодні силовики розганяли акцію протесту за допомогою газу.

Крім того, у Бресті силовики застосували карабін, щоб відігнати протестувальників.

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