"Наш край" звинувачує Вадатурського у тиску на кандидатів від партії

Фото: Олексій Вадатурський (latifundist.com)

Партія "Наш край" офіційно закликала олігарха Олексія Вадатурського припинити тиск на кандидата у депутати від партії "Наш край" в Миколаївській області, в.о. директора обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлану Федорову.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті партії.

"Партія "Наш край" офіційно закликає таких олігархів, як Олексій Вадатурський, припинити здійснювати у Миколаївській області тиск на кандидатів у депутати від партії "Наш край". Ваші гроші, погрози та ультиматуми не мають та не будуть основними у формуванні влади на місцях", - заявляють у партії.

Як повідомляють представники партії, з моменту завершення конференції Миколаївської обласної організації партії "Наш край" з висунення кандидатів усіх рівнів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року не минуло і доби, як почався тиск на відомих кандидатів від "Нашого краю".

"Вже кілька днів поспіль до виконуючої обов’язки директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань" Світлані Федоровій з приводу та без приводу заходить олігарх Олексій Вадатурський у супроводі керівників управлінь охорони здоров'я, журналістами з однією метою - не дати можливості Федоровій балотуватися у депутати обласної ради від "Нашого краю", - повідомляють у партії.

За словами представників партії, 20 вересня 2020 року, Олексій Вадатурський нібито з благими намірами зв’язався з Федоровою та попросив організувати зустріч з трудовим колективом.

"Взявши із собою журналістів, які по команді вмикали та вимикали камери, він (Олексій Вадатурський - ред.), почав доводити людям, що Федорова не гідна обіймати посаду директора та що лікарні потрібен інший лікар, який не буде займатися політикою. Обіцяючи людям доплати до зарплати, ще кращі умови праці, ремонти в лікарні, олігарх тиснув на людей у порушення законодавства та звичайних людських цінностей. Не отримавши підтримки у колективу "інфекційки", забравши зі собою свиту журналістів, Вадатурський поїхав з обіцянкою, що це ще не кінець", - заявили у "Нашому краї".

У партії також відзначають, це вже не вперше, коли олігархи намагаються впливати на формування влади у регіоні, вдаючись часом до низьких методів, які принижують гідність людини.

Представники партії заявляють, що такі дії особливо неприпустимі під час виборчого процесу, порушуючи тим самим Конституцію і закони України, вільне волевиявлення, громадянські права.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що екс-мер Дніпра Іван Куліченко очолить список "Нашого краю" в Дніпропетровську обласну раду.