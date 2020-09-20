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Протести у Білорусі: у Бресті мітингувальників розганяють газом

Брест, Неділя 20 вересня 2020 16:42
Протести у Білорусі: у Бресті мітингувальників розганяють газом
Фото: колона протестувальників у Бресті (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Бресті сьогодні, 20 вересня, також проходить акція протесту проти чинної влади. У місті почалися затримання.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

За даними видання, силовики у Бресті застосували проти мітингувальників сльозогінний газ. ОМОНівці підійшли до колони протестувальників на перетині вулиць Радянської та Гоголя та пустили газ з балончику.

"Люди стояли у зчіпці та кричали, що розпилили балончик. Потім я відчула, що потрапило і на мене", - розповіла протестувальниця.

Після цього силовики затримали близько 10 осіб, їх погрузили в мікроавтобуси та відвезли у невідомому напрямку.

Нагадаємо, білоруси вже 43-день поспіль виходять на акції протесту в Мінську та інших містах країни через фальсифікацію президентських виборів, арешти опозиціонерів та вбивства мітингувальників.

У декількох районах Мінська силовики почали затримувати учасників акцій протесту.

Крім того, на фоні акцій протесту у столиці Білорусі обмежили роботу мобільного інтернету.

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