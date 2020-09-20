Протести у Білорусі: у Бресті мітингувальників розганяють газом

Фото: колона протестувальників у Бресті (tut.by)

У Бресті сьогодні, 20 вересня, також проходить акція протесту проти чинної влади. У місті почалися затримання.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

За даними видання, силовики у Бресті застосували проти мітингувальників сльозогінний газ. ОМОНівці підійшли до колони протестувальників на перетині вулиць Радянської та Гоголя та пустили газ з балончику.

"Люди стояли у зчіпці та кричали, що розпилили балончик. Потім я відчула, що потрапило і на мене", - розповіла протестувальниця.

Після цього силовики затримали близько 10 осіб, їх погрузили в мікроавтобуси та відвезли у невідомому напрямку.

Брест. 20 сентября. Шел второй месяц после уверенной "победы" картофельного пюрера на выборах. pic.twitter.com/lIgrF8xd28 — Natalija Žogole (@fufonja) September 20, 2020

Нагадаємо, білоруси вже 43-день поспіль виходять на акції протесту в Мінську та інших містах країни через фальсифікацію президентських виборів, арешти опозиціонерів та вбивства мітингувальників.

У декількох районах Мінська силовики почали затримувати учасників акцій протесту.

Крім того, на фоні акцій протесту у столиці Білорусі обмежили роботу мобільного інтернету.