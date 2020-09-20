У Мінську знову проблеми з мобільним інтернетом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Мінськ на тлі акції протесту спостерігаються проблеми в роботі мобільного інтернету. Мобільний оператор обмежив пропускну здатність мережі.

Про це повідомив мобільний оператор "А1" на сторінці у Twitter.

Як стверджує оператор, робота інтернету була обмежена на вимогу уповноважених державних органів.

"Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - додали в "А1".

Зазначимо, блокування інтернету під час акцій протесту це вже звична практика білоруської влади. В основному проблеми з доступом до мережі спостерігаються у місцях великого скупчення людей. Такі обмеження вводять, щоб ускладнити процес висвітлення протестів, а також координування між мітингувальниками.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову проходять акції протесту проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Перед початком акцій протесту в Мінську перекрили вулиці, а в центр стягнули спецтехніку.