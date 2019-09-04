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Проект з інтеграції Білорусі з Росією передали Лукашенку

Новини » Політика    04.09.2019 - 02:52
Проект з інтеграції Білорусі з Росією передали Лукашенку
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Питання інтеграції обговорюється з березня цього року

Президенту Білорусі Олександру Лукашенку передали проект програми дій щодо інтеграції країни з Російською Федерацією (РФ). Як передає РБК-Україна, про це повідомила прес-секретар прем'єр-міністра республіки Олександра Ісаєва в коментарі росЗМІ.

Вона уточнила, що з березня цього року обговорюється питання про інтеграцію в рамках Союзної держави. Олександр Лукашенко на початку серпня доручив уряду Білорусі прискорити узгодження цього питання з Москвою.

На сьогодні відомо, що урядовий проект по інтеграції вже передано для схвалення президентові Лукашенку. Проект створений на основі Договору про створення Союзної держави, котрий Мінськ і Москва підписали в 1999 році.

Нагадаємо, ще в грудні 2018 року стало відомо, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії і Білорусі.

Вже в лютому 2019 року Лукашенко за підсумками переговорів з главою РФ Володимиром Путіним заявив, що у держави немає проблем з суверенітетом. Президент Білорусі підкреслив, що його країна і Російська Федерація готові настільки йти по шляху об'єднання, наскільки до цього готові народи обох країн.

У червні 2019 року президент РФ Володимир Путін спростував можливе об'єднання Росії і Білорусі на закінчення свого президентського терміну - 2024 році. Путін заявив, що немає ніяких підстав для державного об'єднання з Білоруссю.

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