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Росія і Білорусь планують створити конфедеративну державу

Новини » Політика    16.09.2019 - 10:56
Росія і Білорусь планують створити конфедеративну державу
Фото: прапори Білорусі і Росії (tsargrad.tv)

Спочатку країни створять єдиний Податковий і Цивільний кодекси

Вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Про це йдеться у програмі економічної інтеграції країн, повідомляють росЗМІ.

Спочатку країни створять єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності.

"Вона (програма економічної інтеграції Росії і Білорусі, - ред.) розрахована на півтора року і передбачає часткове об'єднання двох економічних систем з січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про майже об'єднаний банківський нагляд, але з двома центробанками, єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії і гармонізоване держрегулювання галузей. Країни поки не зважилися вводити єдину валюту або об'єднати емісійні банки. Тим не менш, вони збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року введуть єдиний доступ до держзакупівель.

Програма ніяк не зачіпає державний устрій Росії і Білорусі, оборону, державну безпеку, освіту, охорону здоров'я і науку.

Нагадаємо, раніше президенту Білорусі Олександру Лукашенку передали проект інтеграції Білорусі з Росією, яким передбачено створення союзної держави. Білоруський лідер доручив прискорити узгодження цього питання з Москвою.

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