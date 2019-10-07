Білорусь готова надати майданчик для будь-яких переговорів щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова надати майданчик для зустрічі будь-якого формату для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Макей також зазначив, що "поки конкретних пропозицій не було".

"Ви знаєте нашу позицію: ми завжди готові зробити все можливе, щоб конфлікт в Україні якомога швидше був завершений, в тому числі ми готові забезпечити проведення будь-яких зустрічей - у нормандському форматі, розширеному нормандському форматі, в інших форматах - якщо до нас надійдуть відповідні запити", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що всі сторони виконали умови для проведення зустрічі у нормандському форматі, але Україна ще не отримала підтвердження усіх чотирьох сторін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч в нормандському форматі відбудеться в Парижі.

Також повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуть виведення російських військ з території окупованого Донбасу.

Відзначимо, представники президента Росії Володимира Путіна вважають малоймовірним, що зустріч у нормандському форматі відбудеться у жовтні. Це пов'язано з нібито напруженим графіком російського лідера.