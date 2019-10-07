ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі сторони виконали умови для розблокування нормандського формату, - Пристайко

Новини » Політика    07.10.2019 - 12:42
Всі сторони виконали умови для розблокування нормандського формату, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

При цьому Україна ще не отримала підтвердження усіх чотирьох сторін

Всі сторони виконали умови для розблокування саміту лідерів країн нормандського формату. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, він готується до зустрічі з міністрами закордонних справ країн Європейського союзу.

"Так, ми координуємо з колегами наші спільні діями. Я буду в понеділок зустрічатись з міністрами закордонних справ країн Європейського союзу. Ми будемо обговорювати майбутні плани. Конкретної дати зустрічі в Нормадському форматі ще немає на саміті. Але всі умови всіх сторін фактично виконані. Всі готові. Є вже дати, вже обговорюються, але ми ще не отримали погоджуваність всіх чотирьох сторін", - заявив Пристайко.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

Також він додав, що повинен відбутися обмін полоненими, а вибори повинні проходити не під дулом автомата.

РБК-Україна повідомляло, що Еммануель Макрон погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Пристайко: Україна зробила можливим нормандський саміт та очікує кроків Росії У Кремлі розповіли, коли узгодять дату нормандської зустрічі
Новини України мінські угодинормандский форматНормандська четвірка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся