Всі сторони виконали умови для розблокування нормандського формату, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

При цьому Україна ще не отримала підтвердження усіх чотирьох сторін

Всі сторони виконали умови для розблокування саміту лідерів країн нормандського формату. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, він готується до зустрічі з міністрами закордонних справ країн Європейського союзу.

"Так, ми координуємо з колегами наші спільні діями. Я буду в понеділок зустрічатись з міністрами закордонних справ країн Європейського союзу. Ми будемо обговорювати майбутні плани. Конкретної дати зустрічі в Нормадському форматі ще немає на саміті. Але всі умови всіх сторін фактично виконані. Всі готові. Є вже дати, вже обговорюються, але ми ще не отримали погоджуваність всіх чотирьох сторін", - заявив Пристайко.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

Також він додав, що повинен відбутися обмін полоненими, а вибори повинні проходити не під дулом автомата.

РБК-Україна повідомляло, що Еммануель Макрон погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.