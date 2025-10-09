Базу ФСБ в Крыму атаковали три ракеты "Фламинго": что известно об ударе и последствиях

Атаки "Фламинго" на Крым

Как оказалось, две ракеты достигли цели, о чем утверждает эксперт по ракетным технологиям Фабиан Гофман из Университета Осло.

Известно, что одна из "Фламинго" упала в 100 метрах от цели.

"На первый взгляд, это кажется не очень хорошим результатом. Но учитывая, что в результате ударов остались кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится понятно: недостаточная точность компенсируется огромной мощностью", - пишет издание.

"Фламинго" может подтолкнуть РФ к компромиссам?

Журналисты считают, что ракеты "Фламинго" и другое дальнобойное оружие Украины могут подтолкнуть Кремль к компромиссам.

Издание пишет: если Россия не выполнит требования, ВСУ смогут атаковать не только объекты энергетики, но и заводы по производству оружия и боеприпасов.

Что известно о ракете "Фламинго"

Украинская крылатая ракета FP-5 " Фламинго" была представлена около двух месяцев назад.

Она имеет более тонны взрывчатки, а дальность полета до 3 000 км делает возможным поражение важных дальних объектов противника.

По данным британского The Economist, стоимость одного запуска ракеты "Фламинго" обходится Украине в 500 000 евро.

Для сравнения, американская крылатая ракета Tomahawk более точная, но стоит в четыре раза больше - 2 млн евро за единицу.

Производитель Fire Point изначально сообщал об изготовлении 30 единиц в месяц, сейчас этот показатель уже повысился до 50 единиц в месяц. Также прогнозируется увеличение производства ракет в четыре раза.