Базовая социальная помощь в Украине теперь онлайн: как оформить через "Дію"

Среда 24 сентября 2025 11:08
Базовая социальная помощь в Украине теперь онлайн: как оформить через "Дію"
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине стартовал пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи, которая объединяет сразу пять видов государственных выплат. Теперь семьи смогут получить поддержку быстрее - онлайн через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Кто может получить помощь

Подать заявку на базовую социальную помощь могут:

  • малообеспеченные семьи;
  • одинокие матери и отцы;
  • дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Размер выплаты будет определяться индивидуально - в зависимости от состава и доходов семьи.

Как оформить помощь

Чтобы оформить помощь онлайн нужно:

  • обновить приложение "Дія" до последней версии;
  • перейти в меню: Сервисы - Помощь от государства - Базовая социальная помощь - Получить помощь;
  • получить расчет выплаты;
  • подать заявление и подтвердить отказ от предыдущих видов помощи;
  • подписать заявление через "Дія.Підпис" и пригласить совершеннолетних членов семьи подтвердить;
  • дождаться уведомления о назначении помощи.

Базовая социальная помощь в Украине

Напомним, в Украине с 1 июля 2025 года стартовал новый вид соцвыплат - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов поддержки для уязвимых категорий граждан.

Помощь будут получать малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и дети, чьи родители не платят алименты или исчезли. С октября 2025 года круг участников расширится.

Базовая сумма для расчета выплат составит 4500 гривен, финансирование будет идти из госбюджета. Проект продлится два года в экспериментальном режиме, после чего решат, масштабировать ли его на всю страну.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

