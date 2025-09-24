Базовая социальная помощь в Украине теперь онлайн: как оформить через "Дію"
В Украине стартовал пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи, которая объединяет сразу пять видов государственных выплат. Теперь семьи смогут получить поддержку быстрее - онлайн через приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Кто может получить помощь
Подать заявку на базовую социальную помощь могут:
- малообеспеченные семьи;
- одинокие матери и отцы;
- дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.
Размер выплаты будет определяться индивидуально - в зависимости от состава и доходов семьи.
Как оформить помощь
Чтобы оформить помощь онлайн нужно:
- обновить приложение "Дія" до последней версии;
- перейти в меню: Сервисы - Помощь от государства - Базовая социальная помощь - Получить помощь;
- получить расчет выплаты;
- подать заявление и подтвердить отказ от предыдущих видов помощи;
- подписать заявление через "Дія.Підпис" и пригласить совершеннолетних членов семьи подтвердить;
- дождаться уведомления о назначении помощи.
Базовая социальная помощь в Украине
Напомним, в Украине с 1 июля 2025 года стартовал новый вид соцвыплат - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов поддержки для уязвимых категорий граждан.
Помощь будут получать малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и дети, чьи родители не платят алименты или исчезли. С октября 2025 года круг участников расширится.
Базовая сумма для расчета выплат составит 4500 гривен, финансирование будет идти из госбюджета. Проект продлится два года в экспериментальном режиме, после чего решат, масштабировать ли его на всю страну.
