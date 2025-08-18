ua en ru
Кабмин изменил условия выплаты базовой социальной помощи

Украина, Понедельник 18 августа 2025 11:13
Кабмин изменил условия выплаты базовой социальной помощи
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины изменения в порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 августа 2025 г. № 986

Теперь выплаты помощи на детей в многодетных семьях будут проводиться "по технической возможности". Также помощь, назначенная на семью, может распределяться равными частями на каждого совершеннолетнего члена семьи по их желанию.

Базовая социальная помощь распространяется на детей до 18 лет и совершеннолетних детей, обучающихся по дневной или дуальной форме образования, до 23 лет. Одинокий человек также считается семьей.

Назначение базовой помощи будет происходить в автоматическом режиме через Единую информационную систему социальной сферы и мобильное приложение "Дія". При отсутствии данных в государственных системах возможно назначение через бумажные заявления.

При расчете размера помощи будут проверяться сведения из 13 государственных реестров, включая ГМС, Государственный реестр актов гражданского состояния, налоговую и имущественную базы, а также базу внутренне перемещенных лиц и образовательные реестры.

Подтверждение согласия на размер помощи от всех совершеннолетних членов семьи осуществляется электронной подписью в "Дія". Срок между подачей заявления о намерении и заявления о назначении не может превышать 10 дней.

В обновленных приложениях уточнены правила относительно банковских счетов, операций с валютой и выплаты помощи равными частями через "Дія".

Эксперимент правительства

Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Проект предусматривает два этапа:

с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощей:

  • малообеспеченные семьи,
  • одинокие матери,
  • многодетные семьи,
  • дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся;

с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.

В Минсоцполитики планировали заменить все существующие виды социальной помощи одним видом - базовым.

