Хотят защитить от России. США увеличат военное присутствие в странах Балтии

Соединенные Штаты Америки намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона - Эстонии, Латвии и Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Литве.

В Литве это первоначально включает в себя переход от эпизодического развертывания бронетанкового батальона и батареи полевой артиллерии к постоянному ротационному присутствию.

"Мы привержены сохранению постоянного, полного присутствия в регионе и усилению обучения с нашими балтийскими союзниками для поддержания надежного боевого потенциала и чтобы укрепить нашу оборону и потенциал сдерживания", - отметил п осол США Роберт Гилкрист.

При этом, по словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военное присутствие США остается важной частью сдерживания и защиты от России.

"Мы приветствуем и решительно поддерживаем усиление постоянного и устойчивого военного присутствия США в Литве и стремимся оказывать необходимую поддержку принимающей страны", - добавил министр.