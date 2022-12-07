Хотят защитить от России. США увеличат военное присутствие в странах Балтии
Соединенные Штаты Америки намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона - Эстонии, Латвии и Литве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Литве.
В Литве это первоначально включает в себя переход от эпизодического развертывания бронетанкового батальона и батареи полевой артиллерии к постоянному ротационному присутствию.
"Мы привержены сохранению постоянного, полного присутствия в регионе и усилению обучения с нашими балтийскими союзниками для поддержания надежного боевого потенциала и чтобы укрепить нашу оборону и потенциал сдерживания", - отметил посол США Роберт Гилкрист.
При этом, по словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военное присутствие США остается важной частью сдерживания и защиты от России.
"Мы приветствуем и решительно поддерживаем усиление постоянного и устойчивого военного присутствия США в Литве и стремимся оказывать необходимую поддержку принимающей страны", - добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что польские Военно воздушные силы, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, станут патрулировать небо Литвы вместо венгерских летчиков, а помогать им будут французские солдаты.
Также мы писали, что Германия хочет усилить свое военное присутствие в программах НАТО, и для защиты восточного фланга Альянса перед этим направила в Литву около 1 тысячи военнослужащих.
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