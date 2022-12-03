Польша и Франция будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Литве
Польские Военно воздушные силы, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, станут патрулировать небо Литвы вместо венгерских летчиков, а помогать им будут французские солдаты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт министерства обороны Литвы.
В Литве размещены четыре истребителя F-16 ВВС Польши, а миссия по патрулированию усиливается также четырьмя французскими мощными истребителями Rafale.
Как заявил во время церемонии смены контингента на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шауляе заместитель министра национальной обороны страны Вилюс Семешка, сегодня ПВО НАТО является чрезвычайно важной.
"Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить свои меры сдерживания и обороны, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба балтийских стран", - сказал он.
Замглавы Минобороны Литвы Вилюс Семешка (фото: kam.lt)
До 1 декабря венгерские военнослужащие защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих - пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.
Усиление миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с авиабазы ВВС Эстонии в Амари четырьмя истребителями Eurofighter осуществляется ВВС Германии.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ усилит свое военное присутствие в программах НАТО, и для защиты восточного фланга Альянса перед этим направила в Литву около 1 тысячи военнослужащих.
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