Польша и Франция будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Литве

Польские Военно воздушные силы, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, станут патрулировать небо Литвы вместо венгерских летчиков, а помогать им будут французские солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный сайт министерства обороны Литвы.

В Литве размещены четыре истребителя F-16 ВВС Польши, а миссия по патрулированию усиливается также четырьмя французскими мощными истребителями Rafale.

Как заявил во время церемонии смены контингента на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шауляе заместитель министра национальной обороны страны Вилюс Семешка, сегодня ПВО НАТО является чрезвычайно важной.

"Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить свои меры сдерживания и обороны, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба балтийских стран", - сказал он.

Замглавы Минобороны Литвы Вилюс Семешка (фото: kam.lt)

До 1 декабря венгерские военнослужащие защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих - пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.

Усиление миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с авиабазы ​​ВВС Эстонии в Амари четырьмя истребителями Eurofighter осуществляется ВВС Германии.