Бажають захистити від Росії. США збільшать військову присутність у країнах Балтії

Сполучені Штати Америки мають намір збільшити постійну військову присутність у країнах Балтійського регіону – Естонії, Латвії та Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США у Литві.

У Литві це спочатку включає перехід від епізодичного розгортання бронетанкового батальйону і батареї польової артилерії до постійної ротаційної присутності.

"Ми віддані збереженню постійної, повної присутності в регіоні та посиленню навчання з нашими балтійськими союзниками для підтримки надійного бойового потенціалу та щоб зміцнити нашу оборону та потенціал стримування", - зазначив посол США Роберт Гілкріст.

При цьому, за словами глави Міноборони Литви Арвідаса Анушаускаса, військова присутність США залишається важливою частиною стримування та захисту від Росії.

"Ми вітаємо та рішуче підтримуємо посилення постійної та стійкої військової присутності США в Литві та прагнемо надавати необхідну підтримку приймаючій країні", - додав міністр.