Германия усилит свое военное присутствие в программах НАТО, - Шольц

Вооруженные силы Германия (Бундесвер) будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усиливать вклад в защиту территории стран-членов НАТО.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференцию после переговоров в Берлине.

"Мы будем готовы поддерживать друг друга, любого союзника, против любой угрозы и защищать каждый дюйм Альянса", - подчеркивает председатель немецкого правительства.

Он добавил, что Германия "уже очень активна", когда дело доходит до защиты восточного фланга НАТО, предоставив около 1 тысячи военнослужащих в Литве.

"И мы выделили бригаду в Германии для защиты Литвы. Мы предоставили истребители Eurofighter для охраны воздушного пространства стран Балтии. И мы поставили в Словакию ЗРК Patriot. Кроме того, в этом году Федеральные вооруженные силы (Бундесвер) выделили более 14 000 военнослужащих для Сил реагирования НАТО и поддерживали их в готовности. В следующем году их число увеличится до 17 000, и Германия в проверенном сотрудничестве с Норвегией и Нидерландами снова возьмет на себя руководство Объединенной оперативной группой повышенной готовности", - заявил Шольц.

Также он заверил Столтенберга, что немецкие вооруженные силы "будут и дальше увеличивать свой вклад в защиту территории Североатлантического союза".

"Начиная с 2025 года мы планируем предоставить в распоряжение НАТО 30 000 военнослужащих высокой готовности", - сказал канцлер ФРГ.

Шольц напомнил, что несколько месяцев назад указывал на необходимость наверстать упущенное в отношении противовоздушной обороны в Европе.

"Вот почему мы разработали инициативу European Sky Shield, цель которой - укрепить европейскую опору в НАТО. И я приветствую тот факт, что к этой инициативе уже присоединились 15 союзников", - рассказал он.

Шольц также обсуждал с генсеком НАТО вопросы безопасности критически важной инфраструктуры, особенно в Северном море.

"Диверсии на "Северном потоке" показали, что нам необходимо переоценить риски для нашей энергетической инфраструктуры. И это особенно верно для Северного моря, где мы стремимся сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для защиты нашей критически важной инфраструктуры", - отметил канцлер.

Таким образом, подчеркивает Шольц, Германия приветствовала бы тот факт, что НАТО возьмет на себя более сильную координирующую функцию для безопасности критически важной инфраструктуры, в том числе на море и под водой.

"НАТО может служить здесь важным связующим звеном для координации различных соответствующих субъектов, может способствовать общей картине ситуации. И это также может создать основу для союзников и прибрежных стран с их соответствующими военной полицией, береговой охраной и частными операторами инфраструктуры", - говорится в заявлении канцлера ФРГ.