Глава ЦРУ рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая

Администрация президента США приняла решение обнародовать информацию о возможных поставках Китаем военной помощи России связано об изменении позиции лидера КНР Си Цзиньпина в сторону эскалации.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS , об этом заявил глава ЦРУ Уильяма Бернса.

По его словам, окончательное решение еще не принято. Администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия такого решения.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – заявил Бернс.

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного", – сказал Бернс.

Напомним, по данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.

По данным CNN, правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.

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