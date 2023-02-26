ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава ЦРУ рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 26 февраля 2023 04:02
Глава ЦРУ рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая Фото: Уильям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США приняла решение обнародовать информацию о возможных поставках Китаем военной помощи России связано об изменении позиции лидера КНР Си Цзиньпина в сторону эскалации.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS, об этом заявил глава ЦРУ Уильяма Бернса.

По его словам, окончательное решение еще не принято. Администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия такого решения.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – заявил Бернс.

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного", – сказал Бернс.

Напомним, по данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.

По данным CNN, правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Китай
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны