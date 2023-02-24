Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в Россию, - CNN

Правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Журналисты пишут, что окончательное решение еще не принято, но переговоры между Москвой и Пекином по цене и объему оборудования продолжаются.

"С момента вторжения в Украину Россия неоднократно спрашивала у Китая беспилотники и боеприпасы. Китайское руководство в течение последних нескольких месяцев активно обсуждало, направлять или нет летальную помощь", - отмечают СМИ.

CNN добавляет, что в последние недели сотрудники разведки США собрали информацию, свидетельствующую о том, что Китай теперь склоняется к предоставлению оборудования.