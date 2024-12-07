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У Байдена считают, что режим Асада в Сирии может упасть за несколько дней, - CNN

Фото: режим Асада в Сирии может упасть через несколько дней (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чиновники администрации президента США Джо Байдена наблюдают за скоростью продвижения сирийских повстанцев. Они считают, что режим президента Сирии Башара аль-Асада может упасть за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Конфликт в Сирии

Заметим, что в последние дни повстанческие группировки подкрались ближе к стратегической столице. А ранее сегодня сирийские повстанцы заявили, что пытаются оцепить столицу Дамаск.

Подробнее о том, что происходит в Сирии - читайте в материале РБК-Украина.

В то же время новоизбранный президент США Дональд Трамп также прокомментировал обострение ситуации в Сирии.

РБК-Украина также показала видео, как сирийские повстанцы снесли статую отца Асада под Дамаском.

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