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Трамп отреагировал на события в Сирии

США, Суббота 07 декабря 2024 17:34
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Трамп отреагировал на события в Сирии Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии. Эта страна не является партнером США.

Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в его соцсети.

Трамп заявил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в ходе хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.

"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами", - подчеркнул политик.

Он отметил, что Россия никогда не получала большой выгоды от Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.

"Сирия - это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь!", - сказал он.

Трамп отреагировал на события в Сирии

Напомним, ранее сегодня сирийские повстанцы заявили, что пытаются окружить столицу Дамаск.

Более того, с утра Иран начал эвакуацию своего военного командования и персонала из Сирии. Это в свою очередь, как пишет Reuters, может говорить о невозможности помочь Асаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев.

Подробнее о том, что происходит в Сирии - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Сирии
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