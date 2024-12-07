У Байдена вважають, що режим Асада в Сирії може впасти за кілька днів, - CNN

Конфлікт в Сирії

Зауважимо, що протягом останніх днів повстанські угруповання підкралися ближче до стратегічної столиці. А раніше сьогодні сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю Дамаск.

Докладніше про те, що відбувається в Сирії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Водночас новообраний президент США Дональд Трамп також прокоментував загострення ситуації в Сирії.

РБК-Україна також показало відео, як сирійські повстанці знесли статую батька Асада під Дамаском.

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