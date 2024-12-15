У Байдена отреагировали на полеты неизвестных дронов возле Нью-Йорка
Неизвестные дроны продолжают летать возле Нью-Йорка в США. Федеральное правительство принимает дополнительные меры для борьбы с ними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что федеральное правительство принимает меры для борьбы с дронами, которые вызывают беспокойство у жителей Нью-Джерси.
"Без сомнения, люди видят дроны... Я хочу заверить американскую общественность, что мы в федеральном правительстве привлекли дополнительные ресурсы, персонал и технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси справиться со случаями обнаружения дронов", - сказал он.
Майоркас отметил, что некоторые из этих беспилотников на самом деле являются дронами, однако некоторые другие являются пилотируемыми самолетами, которые обычно принимают за беспилотники.
Напомним, в конце ноября над военными базами США в Британии пролетели небольшие БПЛА.
Также недавно стало известно, что в декабре над военной базой США "Рамштайн" (Германия) пролетали неизвестные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.
Заметим, что ранее сегодня в аэропорту Нью-Йорка даже закрывали взлетно-посадочные полосы из-за неизвестного беспилотника.
Подробнее об инцидентах с дронами, можно узнать в материале РБК-Украина.
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