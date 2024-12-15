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У Байдена відреагували на польоти невідомих дронів біля Нью-Йорка

Україна, Неділя 15 грудня 2024 19:30
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У Байдена відреагували на польоти невідомих дронів біля Нью-Йорка Фото: США залучили федеральний уряд для усунення дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Невідомі дрони продовжують літати біля Нью-Йорка в США. Федеральний уряд вживає додаткових заходів для боротьби з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що федеральний уряд вживає заходів для боротьби з дронами, які викликають занепокоєння у жителів Нью-Джерсі.

"Без сумніву, люди бачать дрони... Я хочу запевнити американську громадськість, що ми в федеральному уряді залучили додаткові ресурси, персонал і технології, щоб допомогти поліції штату Нью-Джерсі впоратися з випадками виявлення дронів", - сказав він.

Майоркас зауважив, що деякі з цих безпілотників насправді є дронами, проте деякі інші є пілотованими літаками, які зазвичай приймають за безпілотники.

Нагадаємо, наприкінці листопада над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі БПЛА.

Також нещодавно стало відомо, що у грудні над військовою базою США "Рамштайн" (Німеччина) пролітали невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.

Зауважимо, що раніше сьогодні в аеропорту Нью-Йорка навіть закривали злітно-посадкові смуги через невідомий безпілотник.

Детальніше про інциденти з дронами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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