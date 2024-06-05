ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Байдена ответили, планируют ли США отправлять военных инструкторов в Украину

Вашингтон, Среда 05 июня 2024 15:59
UA EN RU
У Байдена ответили, планируют ли США отправлять военных инструкторов в Украину Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", - отметил Салливан.

Он добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, над чем сейчас работает Вашингтон. Также украинские защитники нуждаются в "постоянном потоке оружия", которое им будут предоставлять США.

Отправка военных инструкторов в Украину

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что Франция решила направить своих военных инструкторов в Украину для обучения украинских защитников.

Позже в Министерстве обороны Франции уточнили, что такой вопрос все еще прорабатывается.

В Минобороны Украины также отметили, что переговоры об отправке военных инструкторов с Францией продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Помощь Украине Военная помощь
NEWS
C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам
C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам
DAILY
"Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба