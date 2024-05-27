Во Франции уточнили, что отправка инструкторов в Украину еще прорабатывается

Вопрос об отправке французских инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.

В Минобороны Франции напомнили, что обучение военных в Украине "является одним из обсуждаемых направлений" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном 26 февраля.

"Как и во всех других областях, которые обсуждались по этому поводу, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности, чтобы понять их точные потребности", - добавили в ведомстве.