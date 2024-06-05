У Байдена відповіли, чи планують США відправляти військових інструкторів в Україну

Сполучені Штати Америки не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - зазначив Салліван.

Відправка військових інструкторів в Україну

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що Франція вирішила направити своїх військових інструкторів в Україну для навчання українських захисників.

Пізніше у Міністерстві оборони Франції уточнили, що таке питання все ще опрацьовується.

У Міноборони України також зазначили, що переговори про відправку військових інструкторів із Францією продовжуються.

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