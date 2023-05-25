У Байдена оценили угрозу применения ядерки Россией после заявлений Лукашенко
Соединенные Штаты Америки пока не наблюдают намерений России применить ядерное оружие после того, как соответствующие боеприпасы начали перемещать в Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что в Белом доме видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и продолжат следить за последствиями этого шага.
"Мы пока не видели никаких причин менять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", - добавила Жан-Пьер.
При этом она подчеркнула, что такие действия со стороны Минска и Москвы являются "еще одним примером принятия безответственных и провокационных решений".
Заявления Лукашенко
Сегодня, 25 мая, диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что российское ядерное оружие начали перемещать в Беларусь.
При этом он не уточнил, находится ли уже ядерное оружие на территории Беларуси.
Стоит заметить, что размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси впервые анонсировал диктатор Владимир Путин в конце марта 2023 года.
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