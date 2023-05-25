ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена оцінили загрозу застосування ядерки Росією після заяв Лукашенка

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 23:07
У Байдена оцінили загрозу застосування ядерки Росією після заяв Лукашенка Фото: у Байдена оцінили загрозу застосування ядерки Росією після заяв Лукашенка (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки поки що не спостерігають намірів Росії застосувати ядерну зброю після того, як відповідні боєприпаси почали переміщати до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що у Білому домі бачили повідомлення про домовленості Росії та Білорусі та продовжать стежити за наслідками цього кроку.

"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", - додала Жан-П'єр.

При цьому вона наголосила, що такі дії з боку Мінська та Москви є "ще одним прикладом прийняття безвідповідальних та провокаційних рішень".

Заяви Лукашенка

Сьогодні, 25 травня, диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що російську ядерну зброю почали переміщати до Білорусі.

При цьому він не уточнив, чи знаходиться вже ядерна зброя на території Білорусі.

Варто зауважити, що розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі вперше анонсував диктатор Володимир Путін наприкінці березня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Сполучені Штати Америки Білий дім Ядерна зброя
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром