ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Байдена відреагували на репетицію китайських військових захоплення Тайваню

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 07 серпня 2022 01:03
У Байдена відреагували на репетицію китайських військових захоплення Тайваню Фото: у Байдена відреагували на репетицію китайських військових захоплення Тайваню (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Дії Пекіна в зоні Тайванської протоки ведуть до ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вашингтон прокоментував заяву Міністерства оборони Тайваню про відпрацювання китайськими військовими дій з імітації атак на острів.

Дії Пекіна спрямовані на зміну статусу-кво, підвищують напруженість і ризик прорахунку.

"Вони є провокаційними, безвідповідальними", - прокоментували в США заяви про репетицію захоплення Тайваню в Китаї.

Як повідомлялося, після початку китайських навчань навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, проте всі дзвінки були проігноровані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань
NEWS
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз