У Байдена відреагували на репетицію китайських військових захоплення Тайваню

Дії Пекіна в зоні Тайванської протоки ведуть до ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вашингтон прокоментував заяву Міністерства оборони Тайваню про відпрацювання китайськими військовими дій з імітації атак на острів.

Дії Пекіна спрямовані на зміну статусу-кво, підвищують напруженість і ризик прорахунку.

"Вони є провокаційними, безвідповідальними", - прокоментували в США заяви про репетицію захоплення Тайваню в Китаї.

Як повідомлялося, після початку китайських навчань навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, проте всі дзвінки були проігноровані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.