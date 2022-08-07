У Байдена отреагировали на репетицию китайских военных захвата Тайваня

Действия Пекина в зоне Тайваньского пролива ведут к эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вашингтон прокомментировал заявление министерства обороны Тайваня об отработке китайскими военными действий по имитации атак на остров.

Действия Пекина направлены на изменение статуса-кво, повышают напряженность и риск просчета.

"Они являются провокационными, безответственными", - прокомментировали в США заявления о репетиции захвата Тайваня в Китае.

Как сообщалось, после начала китайских учений вокруг Тайваня, Пентагон неоднократно пытался связаться с Пекином, однако все звонки были проигнорированы.

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